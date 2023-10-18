Число погибших в секторе Газа с начала эскалации превысило 3,4 тыс. человек
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 3,4 тыс. человек, ранения получили более 12 тыс. Об этом 18 октября сообщил в своем Telegram-канале минздрав Палестины.
«3 478 убитых и более 12 000 раненых», — уточнили в ведомстве.
На Западном берегу Иордана погибли 62 палестинца, более 1,3 тыс. получили ранения.
Ранее в среду сообщалось, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 3,3 тыс. человек.
Число погибших в Газе резко выросло после удара по больнице «Аль-Ахли», произошедшем вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибли и пострадали более 800 человек.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала обострения конфликта потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.