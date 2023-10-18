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СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай

Newsweek: в Китае Путина встретили более уважительно, чем Блинкена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В ходе нынешнего визита в Китай президента России Владимира Путина встретили с «красной дорожкой». Для сравнения, в июне, когда в КНР приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, ничего подобного не было. Об этом 18 июня сообщает издание Newsweek.

«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне», ― сказано в заметке.

Также в издании отметили, что визит Блинкена в КНР прошел в довольно сдержанном тоне. По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, чьи слова приводит Newsweek, в культуре Китая такое поведение призвано унизить гостя.

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Утром 18 октября Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», где он выступит на церемонии с речью после председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Накануне у него уже состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

После серии переговоров с зарубежными лидерами в Пекине Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

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