Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Мир
Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»
Мир
ЮНИСЕФ заявил о 300 тыс. покинувших дом из-за конфликта Израиля и Палестины детей
Политика
Путин отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире
Мир
Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь»
Армия
Артиллеристы ЦВО выявили и уничтожили кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области
Культура
В России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм
Мир
Раиси возложил вину за удар по больнице в Газе на США и Израиль
Мир
Си Цзиньпин назвал КНР основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов
Мир
«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
Политика
Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября
Сюжет:

Востоковед Онтиков назвал заложников сильной картой ХАМАС

0
Фото: REUTERS/IMAGO/Achille Abboud
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заложники палестинского движения ХАМАС — сильная карта, и представители группировки точно будут ее разыгрывать. Об этом в среду, 18 октября, рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Андрей Онтиков.

«Надо понимать, что, конечно, заложники — это очень сильная карта, которую представители ХАМАС будут разыгрывать. И не надо стоить иллюзий по этому поводу. Но это вопрос торга. Потому что на одной чаше весов будут заложники, на другой чаше весов будут палестинские заключенные, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах по различным обвинениям, в том числе, насколько я понимаю, в терроризме», — сказал он.

Онтиков подчеркнул, что освобождение заложников — вопрос торга, цены и дополнительных консультаций, которые могут проходить при посредничестве Каира. Однако в ближайшее время, скорее всего, будут решаться другие задачи.

«Сейчас все-таки принципиальный вопрос заключается в том, чтобы остановить насилие, а потом уже решать какие-то другие проблемы, в том числе и проблему заложников», — отметил востоковед.

«Абсолютно не важно, откуда заложники, их надо освободить всех»
Посол Израиля в России Александр Бен Цви — о последних событиях в еврейском государстве

Ранее, 17 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС выступить в качестве посредника в вопросе освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС в Израиле. Тогда же в ХАМАС заявили, что готовы незамедлительно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня.

О переговорах с политическим крылом ХАМАС по освобождению заложников заявлял также глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение максимально содействовать освобождению иностранцев и гражданских лиц, а также решению других гуманитарных вопросов.

Накануне сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерен освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023