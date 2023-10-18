Востоковед Онтиков назвал заложников сильной картой ХАМАС

Заложники палестинского движения ХАМАС — сильная карта, и представители группировки точно будут ее разыгрывать. Об этом в среду, 18 октября, рассказал в беседе с «Известиями» востоковед Андрей Онтиков.

«Надо понимать, что, конечно, заложники — это очень сильная карта, которую представители ХАМАС будут разыгрывать. И не надо стоить иллюзий по этому поводу. Но это вопрос торга. Потому что на одной чаше весов будут заложники, на другой чаше весов будут палестинские заключенные, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах по различным обвинениям, в том числе, насколько я понимаю, в терроризме», — сказал он.

Онтиков подчеркнул, что освобождение заложников — вопрос торга, цены и дополнительных консультаций, которые могут проходить при посредничестве Каира. Однако в ближайшее время, скорее всего, будут решаться другие задачи.

«Сейчас все-таки принципиальный вопрос заключается в том, чтобы остановить насилие, а потом уже решать какие-то другие проблемы, в том числе и проблему заложников», — отметил востоковед.

Ранее, 17 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС выступить в качестве посредника в вопросе освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС в Израиле. Тогда же в ХАМАС заявили, что готовы незамедлительно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня.

О переговорах с политическим крылом ХАМАС по освобождению заложников заявлял также глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение максимально содействовать освобождению иностранцев и гражданских лиц, а также решению других гуманитарных вопросов.

Накануне сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерен освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.