Страны Персидского залива выделят $100 млн на помощь жителям сектора Газа

Члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выделят $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Об этом 17 октября заявил генеральный секретарь организации Джассим Мухаммед аль-Будайви.

«Совет министров подтвердил решимость активизировать операцию по предоставлению срочной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. В связи с этим было объявлено о решении предоставить срочную гуманитарную помощь на сумму $100 млн», — сказал он на пресс-конференции в Маскате.

Также он заявил, что совет министров ССАГПЗ потребовал незамедлительного введения режима прекращения огня и остановки военной операции Израиля в секторе Газа.

Членами ССАГПЗ являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Ранее в этот день Испания направила гуманитарную помощь на €1 млн мирному населению сектора Газа. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что Мадрид осуждает атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль, у которого есть законное право на самооборону, но ответные действия страны должны соответствовать международному праву.

Также 17 октября сообщалось, что Япония отправит гуманитарную помощь на сумму $10 млн для поддержки жителей сектора Газа. Кроме того, Европейский союз начинает операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. На этой неделе в анклав доставят гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.