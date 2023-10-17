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Испания отправила помощь сектору Газа на €1 млн

МИД Испании: гуманитарная помощь на €1 млн отправлена населению сектора Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Испания направила гуманитарную помощь на €1 млн мирному населению сектора Газа, королевство готово выделить еще больше средств. Об этом 17 октября заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, гуманитарная помощь должна дойти до населения анклава.

«Более того, мы выступаем не только за ее поддержание, но и увеличение. Мы предоставили первый пакет в размере €1 млн, и за ним последуют новые, поскольку, к сожалению, всё указывает на необходимость дальнейшей помощи», — подчеркнул дипломат.

Он подтвердил, что Мадрид осуждает атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль, у которого есть законное право на самооборону. Но ответные действия страны должны соответствовать международному праву.

Дипломат также уточнил, что позвонил послу Израиля в Испании и выразил недовольство по поводу ранее опубликованного израильской стороной коммюнике, в котором критиковалась позиция лидера левого коалиционного блока Sumar Йоланды Диас и исполняющей обязанности министра по социальным правам Ионе Беларра, которые осудили действия Израиля в секторе Газа.

Ранее во вторник сообщалось, что Япония отправит гуманитарную помощь на сумму $10 млн для поддержки жителей сектора Газа. Кроме того, Европейский союз начинает операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. На этой неделе в анклав доставят гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

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По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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