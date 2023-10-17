Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа

Япония отправит гуманитарную помощь на сумму $10 млн для поддержки жителей сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила министр иностранных дел страны Ёко Камикава.

«Учитывая ухудшение гуманитарной ситуации в палестинском секторе Газа, Япония планирует предоставить чрезвычайную гуманитарную помощь на общую сумму $10 млн через международные организации для поддержки гражданского населения в секторе Газа», — заявила Камикава, чьи слова приводит японский новостной портал BIGLOBE.

Она добавила, что Токио продолжит прилагать дипломатические усилия по улучшению гуманитарного доступа, «чтобы ни в чем не повинные гражданские лица и палестинские беженцы могли получить необходимую поддержку, такую ​​как еда, вода, медицинская помощь и здоровье».

Днем ранее постпред Палестины при Организации Объединенных Наций (ООН) Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности сообщил, что более чем 1 млн палестинцев вынуждены покинуть свои дома после того, как Израиль начал обстрел Газы. По его словам, жители сектора Газа не могут похоронить своих близких, а число жертв среди палестинцев исчисляется тысячами, большинство из которых ― мирные граждане. Мансур подчеркнул, что среди погибших много женщин и детей.

В тот же день сообщалось, что Европейский союз (ЕС) начинает операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) отметила, что первые два рейса состоятся на этой неделе и доставят гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы. Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и будет состоять из нескольких авиарейсов в Египет.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.