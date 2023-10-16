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Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа
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Евросоюз сообщил о начале операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Евросоюз (ЕС) начинает операцию по доставке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Первые два рейса состоятся на этой неделе и будут доставлять гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая предметы жилья, лекарства и гигиенические наборы», — говорится в сообщении.

Сама операция будет проводиться по гуманитарному воздушному мосту и будет состоять из нескольких авиарейсов в Египет. Ее цель — доставка помощи нуждающимся людям в сектор Газа.

Согласно информации пресс-службы, предметы первой необходимости из экстренных запасов ЕС будут также предоставлены всем гуманитарным партнерам, как только они об этом попросят.

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Ранее, 15 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Так, пакет срочной помощи пострадавшим будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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