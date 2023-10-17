Путин заявил об отсутствии сложностей в поиске решений проблем с Орбаном

Президент России Владимир Путин 17 октября заявил, что его взгляды не всегда совпадают с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако это не мешает им разговаривать и искать пути решения проблем.

«У нас взгляды с ним [Орбаном] далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решение каких-то вопросов, каких-то проблем», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер также подчеркнул, что Виктор Орбан является представителем «немногочисленной когорты европейских политиков», которые умеют тактично и последовательно отстаивать свои интересы.

Ранее в этот день во время встречи двух лидеров Орбан отметил, что, несмотря на западные санкции, введенные в отношении РФ, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У него уже состоялись встречи с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром. На повестке обсуждение развития торгово-экономических связей с Россией, гуманитарных отношений между странами и внешнеполитических вопросов.

Также в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

1 октября Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.