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Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта

Абдалла II заявил об отказе Иордании и Египта принять беженцев из сектора Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Иордания и Египет не смогут принять у себя беженцев из cектора Газа. Об этом 17 октября заявил король Иордании Абдалла II.

«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте. Ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев. Эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам», — сказал он по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

В ходе своего турне по странам Европейского союза Абдалла II призвал уменьшить эскалацию и остановить насилие, чтобы один и тот же его цикл не повторялся каждый год. Король заявил о необходимости найти политическое решение, которое объединит израильтян и палестинцев.

«Опасность расширения войны в Газе реальна, и последствия этого будут ужасающими для всех нас», — предупредил глава государства.

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Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что Египет пригрозил отправить беженцев из сектора Газа в Евросоюз. В Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. Египет же, в свою очередь, намерен посылать помощь пострадавшим в зоне эскалации, однако «будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев».

14 октября власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам США не позволили перейти границу, после того как они несколько часов прождали перед контрольно-пропускным пунктом в ожидании ответа египетских властей. Источники пояснили, что Египет отказался использовать пограничный переход только для пропуска через него иностранцев, желающих уехать из сектора Газа.

В тот же день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

13 октября Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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