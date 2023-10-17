Египет пригрозил отправить 1 млн беженцев из сектора Газа в страны ЕС

Власти Египта «очень-очень злы» из-за оказываемого Западом давления по вопросу размещения беженцев из сектора Газа, в связи с чем пригрозили отправить людей в страны ЕС. Об этом 17 октября пишет британская газета Financial Times (FT).

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — цитирует издание разговор неназванного высокопоставленного египетского чиновника с коллегой из ЕС.

По данным FT, в Каире опасаются, что западные страны будут настойчиво предлагать разместить людей на Синайском полуострове. Египет же, в свою очередь, намерен посылать помощь пострадавшим в зоне эскалации, однако «будет сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев».

Глава египетского МИД Самех Шукри предупредил, что принудительное перемещение людей не решит палестинский кризис.

Ранее, 14 октября, власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам США не позволили перейти границу, после того как они несколько часов прождали перед контрольно-пропускным пунктом в ожидании ответа египетских властей. Источники пояснили, что Египет отказался использовать пограничный переход только для пропуска через него иностранцев, желающих уехать из сектора Газа. Что объясняется требованием облегчить прибытие и переправку гуманитарной помощи в Газу.

В тот же день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

13 октября Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.