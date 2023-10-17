Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»

Армения готова произвести обмен пленными с Азербайджаном в формате «всех на всех». Об этом 17 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы готовы к принципу освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», а также готовы тесно сотрудничать в выяснении судьбы пропавших без вести лиц. 1016 граждан Армении на данный момент считаются пропавшими без вести. Мы также готовы сотрудничать в вопросе разминирования», — сказал он на заседании Европарламента.

Пашинян отметил, что в 2021 году Армения получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану все карты минных полей, находившиеся в распоряжении армянской стороны.

«Мы сделали это без предварительных условий, как выражение доброй воли, но, к сожалению, Азербайджан воспринял это не как шаг к миру, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении», — отметил премьер-министр.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин призвал Азербайджан проявить милосердие к бывшему руководству Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что президент страны Ильхам Алиев всегда заверял его, что обеспечит права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха.

В тот день служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание бывших президентов Нагорного Карабаха (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. По мнению специалистов службы госбезопасности, они организовывали деятельность вооруженных формирований, обеспечивали их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой.

Также 5 октября сообщалось о задержании экс-главы НКР Араика Арутюняна. Он был задержан двумя днями ранее в Степанакерте (Ханкенди) по нескольким обвинениям. В их числе — «ведение агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовка и финансирование наемников.

Перед этим 30 сентября в Азербайджане был задержан экс-министр иностранных дел и помощник президента НКР Давид Бабаян. Еще 28 октября 2020 года его осудили по ряду статей Уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Руководитель Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. Позже, 2 октября, в администрации Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается.