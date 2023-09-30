В Азербайджане задержали экс-главу МИД Нагорного Карабаха

В Азербайджане задержали бывшего министра иностранных дел и помощника президента Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. Об этом 30 сентября сообщила генеральная прокуратура Азербайджана.

«29 сентября текущего года Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики и передан в руки следствия, и в этот день ему было предъявлено обвинение по указанным статьям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бабаян был осужден 28 октября 2020 года по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, организации терроризма, организации разжигания национальной вражды и других.

Генпрокуратура также подтвердила задержание бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. Ему предъявлено обвинение в пытках.

Ранее, 27 сентября, при попытке выехать в Армению азербайджанскими силовиками был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Его доставили в Баку, где он был признан виновным по статьям о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп.

В тот же день в МИД Армении заявили о готовности принять все меры для возвращения Варданяна. В ведомстве также отметили, что рассчитывают на поддержку России и других международных партнеров в вопросе возвращения бывшего министра Нагорного Карабаха из Азербайджана.