В Азербайджане подтвердили задержание бывших глав Нагорного Карабаха

В Азербайджане задержали бывших президентов Нагорного Карабаха (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. Об этом 5 октября сообщила служба госбезопасности Азербайджана.

В ведомстве заявили, что Саакян, Гукасян и Ишханян причастны к совершению терактов на территории страны, формировали и организовывали деятельность вооруженных формирований, обеспечивали их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой.

Всем троим предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

Гукасян занимал пост президента Нагорного Карабаха в 1997–2007 годах, Саакян руководил непризнанной республикой следующие 13 лет. Ишханян являлся председателем национального собрания с 7 августа 2023 года.

Также 5 октября сообщалось о задержании экс-главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Он был задержан 3 октября в Степанакерте (Ханкенди) по нескольким обвинениям. В их числе — «ведение агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовка и финансирование наемников.

30 сентября в Азербайджане задержали экс-министра иностранных дел и помощника президента НКР Давида Бабаяна. Он был осужден 28 октября 2020 года по ряду статей Уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Ранее, 27 сентября, при попытке выехать в Армению азербайджанскими силовиками был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Его доставили в Баку, где он был признан виновным по статьям о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

2 октября в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается. Также изымается оружие у жителей региона.