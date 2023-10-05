Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

Сотрудники службы государственной безопасности Азербайджана задержали экс-главу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Trend со ссылкой на совместное заявление генпрокуратуры и службы госбезопасности республики.

Арутюнян был задержан 3 октября в Степанакерте (Ханкенди). Он обвиняется, среди прочего, в «ведении агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовке и финансировании наемников. В сообщении также говорится, что экс-глава НКР занимался формированием и организацией деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством республики.

«Установлены обоснованные подозрения в убийстве многочисленных мирных жителей и нанесении им различных телесных повреждений, организации террористических актов, повлекших за собой серьезный ущерб гражданскому населению и военной инфраструктуре, а также совершение множества других преступлений», — говорится в совместном сообщении двух ведомств.

Служба госбезопасности и генпрокуратура Азербайджана продолжают следственно-оперативные мероприятия.

30 сентября стало известно, что в Азербайджане задержан экс-министр иностранных дел и помощник президента НКР Давид Бабаян. Он был осужден 28 октября 2020 года по ряду статей уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. 4 октября о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По состоянию на 2 октября 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в Армению