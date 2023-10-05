Россия призвала Баку проявить милосердие к экс-руководству Карабаха

Россия призвала Азербайджан проявить милосердие к бывшему руководству Нагорного Карабаха. Об этом 5 октября сообщил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос модератора.

«Что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали, я так понимаю, что их особенно в Ереване не хотят видеть, но я исхожу из того, что руководство Азербайджана всё-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера», — отметил президент.

Президент подчеркнул, что, например, бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался от российского гражданства. Путин подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда заверял его, что обеспечит права и безопасность армянского населения населения Нагорного Карабаха.

Путин напомнил, что к этому моменту в Карабахе почти не осталось армян. По его предположению, всего примерно 1– 1,5 тыс. армян к этому моменту находятся в республике.

Ранее в этот день служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание бывших президентов Нагорного Карабаха (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. Их подозревают в причастности к совершению терактов на территории страны. По мнению специалистов службы госбезопасности, они организовывали деятельность вооруженных формирований, обеспечивали их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой. Всем троим предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

До этого, 5 октября сообщалось о задержании экс-главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Он был задержан 3 октября в Степанакерте (Ханкенди) по нескольким обвинениям. В их числе — «ведение агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовка и финансирование наемников. Перед этим 30 сентября в Азербайджане был задержан экс-министра иностранных дел и помощника президента НКР Давида Бабаяна. Еще 28 октября 2020 года его осудили по ряду статей Уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Гукасян занимал пост президента Нагорного Карабаха в 1997–2007 годах, Саакян руководил непризнанной республикой следующие 13 лет. Ишханян являлся председателем национального собрания с 7 августа 2023 года.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе, а на следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Руководитель Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. Позже, 2 октября, в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается. Также изымается оружие у жителей региона.