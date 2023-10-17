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Стало известно о возможной причастности судна КНР к поломке Balticconnector

Postimees: к повреждению Balticconnector может быть причастно судно КНР
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Фото: REUTERS/FINNISH BORDER GUARD/Lehtikuva
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К повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector может быть причастно китайское судно, сообщило 17 октября на своем сайте эстонская газета Postimees.

«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показали, что в роковые выходные к трубопроводу очень близко подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», — говорится в сообщении.

В эстонских ведомствах изданию пояснили, что власти расплывчато называют подозреваемых в силу деликатности информации в политическом и дипломатическом плане. По этой причине эстонцы пока не обратились к китайской стороне на дипломатическом уровне, добавляет «Интерфакс».

«Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего», — цитирует издание эстонских чиновников.

Newnew Polar Bear шел из Шанхая с промежуточной остановкой в Калининграде и направлялся в порт Санкт-Петербурга, куда прибыл 8 октября. Контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов (около 20 км/ч. — Ред.), но при подходе к Baiticconnector в 1:19 ночи по местному времени начал снижать скорость до 9,5 узлов (около 17,5 км/ч. — Ред.).

В 1:24 скорость судна достигла 11 узлов. В этот промежуток времени Newnew Polar Bear прошел над газопроводом.

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Накануне, 16 октября, канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что обстоятельства повреждения газопровода будут установлены в скором времени. По его словам, за нарушением работы Balticconnector стоят действия человека.

13 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода.

Ранее, 11 октября, представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Отмечается, что следствие не исключает повреждения газопровода якорем. 10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение газопровода могло быть вызвано внешним воздействием.

8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран ночью в этот день заметили необычное падение давления в магистрали. Позднее, 10 октября, биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на Balticconnector.

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