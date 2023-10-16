В Эстонии заявили о скором поиске причин поломки газопровода Balticconnector

Обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector скоро будут установлены. Об этом 16 октября заявил канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

«У меня нет ни малейшего сомнения, что мы узнаем правду, газопровод починят и наша безопасность будет обеспечена. Я считаю маловероятным, что мы не сможем узнать, что произошло. Думаю, что узнаем», — приводит его слова телерадиокомпания ERR.

По словам Всевиова, за нарушением работы Balticconnector стоит человеческая деятельность.

«Кто этот конкретный человек и почему он это сделал — на этот вопрос мы ищем ответ в тесном сотрудничестве с Финляндией. Мы сформировали совместную расследовательскую группу из компетентных людей, которые этим занимаются», — заявил чиновник.

Всевиов подчеркнул, что выяснение обстоятельств происшествия не должно занять много времени.

8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран ночью в этот день заметили необычное падение давления в магистрали. Позднее, 10 октября, биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на Balticconnector.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование инцидента продолжается при сотрудничестве финляндской и эстонской сторон.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новость о подрыве подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией является тревожной. Он отметил, что уже были опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике, указывая на подрыв российских трубопроводов «Северный поток».

11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Отмечается, что следствие не исключает повреждения газопровода якорем.

В тот день экономист из Эстонии Леонид Цингиссер заявил «Известиям», что в стране повреждение Balticconnector преподносится как недружественный акт со стороны РФ. По его мнению, такой «политический экшен» нужен сейчас для отвлечения внимания от внутренних проблем государства.

13 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.