Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% после новостей о Balticconnector
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на подводном газопроводе Balticconnector, соединяющем Финляндию и Эстонию, свидетельствуют во вторник, 10 октября, данные торгов биржи ICE.
Так, ближайшие ноябрьские фьючерсы по индексу TTF — расположенного в Нидерландах крупнейшего в Европе хаба, — открыли торги около отметки $487,8 за 1 тыс. куб. м. Однако около 14:55 мск их цена возросла до $534,4, таким образом рост составил +12%.
Подводный газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.
8 октября стало известно, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.
Позднее в тот же день директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявил, что утечка установлена, но ее причина пока не ясна. Он добавил, что работа газопровода будет восстановлена через несколько месяцев.
10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение подводного финляндско-эстонского газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование инцидента продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии.