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Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Ниинистё: ущерб газопроводу Balticconnector, вероятно, вызван внешней деятельностью
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Mikko Stig
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Повреждение подводного финляндско-эстонского газопровода Balticconnector и кабеля связи, вероятно, вызвано внешней деятельностью, указал президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 10 октября.

«Вполне вероятно, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна», — отметил Ниинистё, чье заявление опубликовано на его сайте.

Он добавил, что расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня у меня состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследованиях», — сказал финский президент.

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О том, что подводный газопровод Balticconnector был перекрыт из-за подозрений на утечку, стало известн 8 октября. Как указывалось тогда, операторы Эстонии и Финляндии около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Позднее в тот же день директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявил, что утечка установлена, но ее причина пока не ясна. Он добавил, что работа газопровода будет восстановлена через несколько месяцев. Пока ведутся ремонтные работы, поставки природного ресурса будут осуществляться через терминал СПГ Inkoo, отметил он.

Подводный газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.

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