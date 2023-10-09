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В Финляндии озвучили сроки возобновления работы газопровода в Эстонию

Gasgrid Finland: ремонт газопровода Balticconnector займет месяцы
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев. Об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в беседе с журналом Demokraatti в воскресенье, 8 октября.

«Грёнлунд утверждает, что возвращение трубы в эксплуатацию, безусловно, займет месяцы», — передает издание.

По словам директора Gasgrid Finland, в настоящее время нет оценки предполагаемого места утечки. Также нет достаточной информации, чтобы понять причину произошедшего. При этом сейчас клапаны трубопровода закрыты, а утечка остановлена, отметил он. Пока ведутся ремонтные работы, поставки природного ресурса будут осуществляться через терминал СПГ Inkoo.

«Терминал СПГ Inkoo, успешно введенный в эксплуатацию в начале года, имеет все условия для поставки необходимого Финляндии объема газа и в предстоящем зимнем сезоне, когда потребление газа будет выше. У него есть для этого возможности», — подчеркнул Грёнлунд.

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О том, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку, стало известно ранее 8 октября. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо. За год до этого Эстония разрешила его построить между двумя странами, тем самым соединив свои газовые сети с Финляндией.

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