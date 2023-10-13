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Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности РФ к повреждению Balticconnector

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Фото: REUTERS/Lehtikuva
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Президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом глава государства заявил 13 октября в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.

«Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российский лидер отметил, что, по словам представителей «Газпрома», Balticconnector не так защищен, как «Северные потоки» (СП).

«Поэтому там могло что угодно [произойти]. Могла технологическая [ситуация] быть, могли задеть крюком, могло быть землетрясение, что бывает редко, но тем не менее бывает сдвижка, якорем могли задеть. Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям», — отметил Путин.

По его словам, заявления о причастности РФ к повреждению Balticconnector направлены только на отвлечение внимания от терактов на СП.

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8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран ночью в этот день заметили необычное падение давления в магистрали. Позднее, 10 октября, биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на Balticconnector.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование инцидента продолжается при сотрудничестве финляндской и эстонской сторон.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новость о подрыве подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией является тревожной. Он отметил, что уже были опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике, указывая на подрыв российских трубопроводов «Северный поток».

11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Отмечается, что следствие не исключает повреждения газопровода якорем.

В тот день экономист из Эстонии Леонид Цингиссер заявил «Известиям», что в стране повреждение Balticconnector преподносится как недружественный акт со стороны РФ. По его мнению, такой «политический экшен» нужен сейчас для отвлечения внимания от внутренних проблем государства.

Уточнялось, что Balticconnector вернут в эксплуатацию не ранее апреля 2024 года.

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