Макрон предупредил о риске распространения конфликта в Израиле на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил о недопустимости эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Данная информация 15 октября появилась в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

«Президент Макрон предупредил президента Раиси о недопустимости эскалации и распространения конфликта, особенно в Ливане. <…> Иран, с учетом связей с [шиитской группировкой] «Хезболла» и [палестинским движением] ХАМАС, несет свою долю ответственности», — отмечается в документе.

По мнению лидера Франции, Иран обязан «сделать всё возможное», чтобы предотвратить разрастание регионального конфликта. Кроме того, он отметил и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Франция, в свою очередь, использует свои возможности, чтобы вместе с ООН оказать поддержку гуманитарным операциям в секторе Газа», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день в постпредстве Исламской Республики при ООН заявили, что Вооруженные силы Ирана не будут вступать в военный конфликт между Израилем и Палестиной, если Тель-Авив не будет атаковывать иранскую территорию.

Кроме того, 11 октября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предостерегают Иран относительно дальнейших действий ввиду нынешней ситуации вокруг Израиля и обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что Пентагон ясно дает понять иранцам: «Будьте осторожны».

14 октября пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари сообщил о готовности ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. человек пострадали. Помимо этого, отмечается, что израильские военные уведомили семьи 155 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа. С противоположной стороны, в секторе Газа, погибли более 2,7 тыс. человек, а также свыше 10,8 тыс. были ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.