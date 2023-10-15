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В Иране озвучили условие вступления в конфликт с Израилем

«РИА Новости»: Иран не вступит в конфликт Израиля и Палестины, если не будет атакован
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Фото: Global Look Press/Iranian Army Office
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В постпредстве Исламской Республики при ООН в воскресенье, 15 октября, заявили, что Вооруженные силы Ирана не будут вступать в военный конфликт между Израилем и Палестиной, если Тель-Авив не будет атаковывать иранскую территорию.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. [Палестинский] фронт сопротивления может защитить себя», — передает слова дипломатов «РИА Новости».

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11 октября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предостерегают Иран относительно дальнейших действий ввиду нынешней ситуации вокруг Израиля и обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что Пентагон ясно дает понять иранцам: «будьте осторожны».

При этом 8 октября The Wall Street Journal написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Газета сообщила, что Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции 2 октября в Бейруте.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом, по его словам, американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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