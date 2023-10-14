Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Действия израильской армии в секторе Газа, которая с 7 октября наносит там удары по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС, — это всего лишь начало ответа еврейского государства на атаку, совершенную против него радикалами из этого движения. Об этом 13 октября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

«Мы отвечаем нашим врагам с огромной силой, беспрецедентной силой. Подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду вдаваться в подробности того, что будет дальше, но скажу, что это только начало», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что в разговорах с американским президентом Джо Байденом и другими мировыми лидерами он пытается «заручиться значительной международной поддержкой» для израильского государства.

«Сегодня я встретился с министром обороны США [Ллойдом Остином]. Мы обеспечиваем продолжение войны, прибытие большого количества боеприпасов в Израиль, больше оружия», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр Израиля снова уверенно высказался о безоговорочной победе над ХАМАС, отметив, что его страна закончит ту войну более сильной, чем когда-либо.

Ранее в этот же день Нетаньяху в обращении к нации пообещал уничтожить ХАМАС. Fox News со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильские танковые и пехотные подразделения вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. Сама ЦАХАЛ при этом назвала целью рейдов поиск пропавших без вести людей и «уничтожение террористов».

Тогда же, 13 октября, стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей, пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.