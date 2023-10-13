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Премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС, сколько бы времени это не заняло
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Фото: Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 13 октября, в обращении к нации пообещал уничтожить ХАМАС.

«Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду говорить больше. Это только начало», — передает слова Нетаньяху The Jerusalem Post.

Он также заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС, сколько бы времени это не заняло.

Ранее в этот день Fox News со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильские танковые и пехотные подразделения вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. Сама ЦАХАЛ при этом назвала целью рейдов поиск пропавших без вести людей и «уничтожение террористов».

Также 13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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