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Путин назвал ровными отношения России и Грузии

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию и мероприятий саммита СНГ.

«Отношения у нас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями <...> в рамках добрососедских отношений у них гораздо больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок, вот и всё», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что к ухудшению отношений между Грузией и Южной Осетией привели провокации со стороны бывшего грузинского руководства.

В Бишкеке 13 октября состоялся саммит глав государств — участников СНГ. Президент России прибыл в столицу Киргизии 12 октября. В тот же день российский лидер встретился с президентом республики Садыром Жапаровым и провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. 13 октября Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобной «хамской провокации».

1 августа в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

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