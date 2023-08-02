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Сюжет:

Захарова отметила отсутствие поддержки акций против РФ со стороны народа Грузии

Захарова: население Грузии не поддерживает заказные провокации против РФ
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. Об этом 2 августа на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В пример подобного очередного «перформанса» она привела акцию против пребывания россиян на территории Грузии, когда туристы прибыли в Батуми на борту круизного судна Astoria Grande.

«Нужно понимать, что это заказная акция, которых в стране проводится немало по разным темам — и в контексте России, и в контексте каких-то внутренних событий», — сказала она.

Захарова отметила, что Москва понимает, кто выступил ее заказчиком.

«Внутри страны эта акция поддержки не имела», — добавила официальный представитель МИДа.

По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобной «хамской провокации».

Она отметила, что доказательства причастности зарубежных спонсоров и кураторов к подобным акциям налицо.

«Мы видели заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан, которая напрямую учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Собственно говоря, она своими заявлениями и доказывает, кто за всем этим стоит и кто является бенефициаром», — заключила дипломат.

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Накануне в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

Ранее, 31 июля, Astoria Grande с российскими туристами на борту покинул порт Батуми.

26 июля портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских Островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

Как при этом отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, профинансированные США оппозиционеры Грузии выступают против России уже несколько лет, однако большая часть грузинского общества не настроена против россиян.

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