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У порта Батуми на митинге против лайнера с россиянами начались задержания

Batumelebi: полиция в Батуми задержала протестующих против лайнера с россиянами
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Акция протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами началась около порта Батуми в ночь на 31 июля. Телеканал Batumelebi сообщил, что полиция задержала нескольких человек.

«Митинг в батумском порту сопровождался перепалками и столкновениями с полицией. Протестующие протестуют против планируемого захода круизного лайнера из Сочи в порт Батуми», — сообщал телеканал «Рустави 2».

Batumelebi добавил, что мобилизованная на местах полиция не позволяла протестующим прорваться в порт, как они говорили, в целях безопасности. По данным телеканала, два человека были задержаны полицией, одного из них выдворили за пределы порта.

«Протестующие попытались прорваться через ограждения и проникнуть на территорию порта, которую полиция огородила двойным кордоном», — добавил грузинский телеканал.

Круизный лайнер Astoria Grande управляется турецкой компанией Miray Cruises. Судно вышло 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми.

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26 июля портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием из Сочи в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Оппозиция считала это обходом международных санкций, хотя власти страны заявили, что судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

Недовольство некоторых жителей Грузии ранее вызвало решение президента РФ Владимира Путина об отмене запрета на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию с 10 мая 2023 года.

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