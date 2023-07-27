В Грузии разгорелся скандал с прибытием круизного лайнера с россиянами

Скандал в связи с прибытием из Сочи в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту разгорается в Грузии, оппозиция считает это обходом международных санкций, при этом власти страны заявили, что судно под флагом Палау под санкции не подпадает. Об этом 26 июля сообщил портал «Тбилисская неделя».

В агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что компания — владелец судна не находится в списке международных санкций.

«Судно эксплуатируется турецкой круизной компанией Miray Cruises International, владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций», — говорится в сообщении.

Там добавили, что прибытие в Батуми Astoria Grande носит исключительно коммерческий характер. Агентство вместе со службой доходов минфина Грузии контролирует суда и их владельцев на предмет обхода санкций, заверили в ведомстве.

По мнению оппозиционеров Грузии, лайнер может подпадать под международные санкции и большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее территории Абхазии и Южной Осетии.

Круизный лайнер Astoria Grande управляется турецкой компанией Miray Cruises. Судно вышло 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми.

В мае председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что в Тбилиси отказались поддержать антироссийские рестрикции из-за высоких рисков для экономики. В том же месяце мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил санкции против РФ с харакири для Грузии.