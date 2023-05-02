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В Грузии сравнили с харакири введение санкций против России

Мэр Тбилиси Каладзе: введение санкций против России было бы харакири
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Введение собственных санкций против России нанесло бы Грузии большой ущерб, заявил 2 мая генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он отметил, что власти Грузии открыто заявляли, что не присоединятся к санкциям, так как не хотят навредить своей стране, пишет «Газета.Ru».

«Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири», — приводит Sputnik Грузия слова Каладзе.

По его словам, то же самое касается вопроса открытия второго фронта в Грузии. «Сегодня важнее всего мир, стабильность, экономическое развитие», — добавил политик.

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Ранее, в марте, журналист Myśl Polska Матеуш Пискорский заявил, что США собираются использовать Грузию в целях разжигания конфликтов на южных рубежах России. Он отметил, что Грузия осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе.

Однако глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили дал обещание не допустить открытия в стране второго фронта украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. На этом фоне ряд западных стран начали вводит санкции против РФ.

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