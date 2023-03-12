Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины

Правительство Грузии не допустит открытия в стране второго фронта украинского конфликта. Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в воскресенье, 12 марта.

«Я знаю, что с Украины приехало несколько десятков человек для дестабилизации ситуации. Я хочу обратиться к ним — не питайте иллюзий и предчувствий, что здесь что-то произойдет. Ничего не случится. Пока «Грузинская мечта» у власти, мы не допустим здесь второго фронта. Об этом не может быть и речи», — заявил он.

Политик также указал на то, что Украина целенаправленно отправила бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и втягивания ее в украинский конфликт.

«Начало конфликта на Украине было ожидаемо еще осенью 2021 года. Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября. Саакашвили заслали в Грузию организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страну в конфликт в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся», — заявил Гарибашвили в эфире телеканала IMEDI.

По его словам, «для Украины было бы своего рода облегчением, если бы Россия перенесла внимание в сторону Грузии».

Он также отметил, что если бы у власти в Тбилиси в тот момент была основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение», Грузия «превратилась бы в полигон и страна получила бы второй Мариуполь».

Ранее в этот же день грузинский политический деятель, лидер партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в беседе с «Известиями» подчеркнул, что демонстрации в Тбилиси — это «проба оппозиционных сил», программу для которых подготовили западные страны, в основном американцы.

По его словам, всплеск митингов — это повод, а не причина. Он указал: когда правительство Грузии высказалось о собственных интересах, которые не направлены против России, «этого было достаточно, чтобы американцы нажали на кнопку, которая в радужный цвет окрашена».

Накануне, 11 марта, бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили заявил «Известиям», что протесты, которые прошли в Тбилиси, являются спланированной провокацией спецслужб США для смены власти. Он отметил, что США пытаются открыть в Грузии второй фронт.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах были лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине.

7 и 8 марта в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. 9 марта волнения продолжились.

В итоге правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» сделали совместное заявление, в котором говорилось, что законопроект отозван из парламента.