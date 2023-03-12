Лидер партии «Справедливость» назвал митинги в Тбилиси «пробой оппозиционных сил»

Демонстрации, перевернутые машины, поджоги в Тбилиси — это «проба оппозиционных сил», программу для которых подготовили западные страны, в основном — американцы. Такое мнение выразил грузинский политический деятель, лидер партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе в беседе с «Известиями» в воскресенье, 12 марта.

По его словам, всплеск митингов — это повод, а не причина. Он указал: когда правительство Грузии высказалось о собственных интересах, которые не направлены против России, «этого было достаточно, чтобы американцы нажали на кнопку, которая в радужный цвет окрашена».

«И на улицы высыпали студенты в основном, молодежь, а модераторами всего этого процесса являются как раз те самые иноагенты, те самые представители неправительственных организаций, которые финансируются американцами. Вот коротко, что происходит сегодня в Грузии», — сказал он.

Гиоргадзе отметил, что закон — калька с американского закона об иностранных агентах, причем если в американской версии он распространяется и на физические, и на юридические лица, то в случае Грузии он был направлен только на юридические.

Он также отметил, что данные неправительственные организации серьезно финансируются. По мнению Гиоргадзе, через американцев поступают консультации и инструкции.

«А цели американцев [мы] последние 30 лет наблюдаем. Это управляемый хаос, и всё направлено только для одного — оставаться гегемоном, главным жандармом, диктовать свои условия всему миру. Но, как мы сейчас уже видим, а это видно особенно после того, как Россия объявила о проведении специальной военной операции, американцам это не светит», — резюмировал политик.

7 и 8 марта в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. 9 марта волнения продолжились.

В итоге правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» сделали совместное заявление, в котором говорилось, что законопроект отозван из парламента.

10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии против законопроекта об иноагентах были лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине. Он также сравнил протесты в Грузии и Молдавии, подчеркнув, что страны Запада по-разному на них реагируют. Тбилиси же, по мнению дипломата, управляется извне и события там идут на пользу западным заказчикам.

11 марта бригадный генерал Грузии Тристан Цителашвили заявил «Известиям», что протесты, которые прошли в Тбилиси, являются спланированной провокацией спецслужб США для смены власти. Он отметил, что США пытаются открыть в Грузии второй фронт.