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В Госдуме указали на тщетность попыток США настроить грузин против россиян

Депутат Водолацкий: попытки США настроить грузин против россиян тщетны
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Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Профинансированные США оппозиционеры Грузии выступают против России уже несколько лет, однако большая часть грузинского общества не настроена против россиян. Об этом 31 июля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

26 июля стало известно о скандале в связи с прибытием из Сочи в порт Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

«России отвечать не стоит, потому что утром манифестации в Грузии проходят за Россию, а вечером профинансированные Госдепом НКО выходят на площади и кричат о европейской интеграции. Это уже происходит несколько лет», — сказал Водолацкий.

Такие же манифестации были, когда первые рейсы авиакомпании «Азимут» приземлились в аэропорту Тбилиси в мае, напомнил депутат.

«Тогда за забором стояло несколько десятков человек с флагами Евросоюза, Америки. Они кричали, что не допустят в страну самолет из России. Но оказалось, что большинство граждан Грузии довольны тем, что наконец-то есть прямое авиасообщение с Россией, и они очень благодарят за разумный подход правительство Грузии и правительство РФ», — сказал он.

По мнению парламентария, Вашингтон будет всеми силами пытаться усилить антироссийские настроения в Грузии, однако это «временный фактор».

«Америка будет провоцировать часть грузинского общества на продолжение русофобской политики, но этих людей становится всё меньше и меньше, потому что люди увидели большие подвижки в экономике, в развитии собственного туристского бизнеса. Потуги Госдепа и их сателлитов будут таять как снег на кавказских вершинах», — заключил Водолацкий.

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Также 31 июля стало известно, что Батуми исключили из списка остановок в маршрутах Astoria Grande. Об этом свидетельствуют данные официального сайта генерального агентства по продаже круизов, однако официального подтверждения от организаторов и в офисе продаж пока нет. Согласно ранее опубликованными данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

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