Батуми исключили из списка остановок в маршрутах лайнера Astoria Grande

Грузинский город Батуми исключили из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande. Об этом 31 июля свидетельствуют данные официального сайта генерального агентства по продаже круизов.

При этом официального подтверждения от организаторов и в офисе продаж пока нет. Согласно ранее опубликованными данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

26 июля стало известно о скандале в связи с прибытием из Сочи в порт Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

Недовольство некоторых жителей Грузии вызвало решение президента России Владимира Путина об отмене запрета на полеты российских авиаперевозчиков в Тбилиси с 10 мая 2023 года.