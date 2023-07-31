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Лайнер Astoria Grande с российскими туристами покинул порт Батуми

Batumelebi: круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами покинул порт Батуми
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, прибытие которого в Грузии спровоцировало акции протестов, покинул порт Батуми. Об этом 31 июля сообщает местное агентство Batumelebi.

Там отметили, что лайнер покинул Батуми раньше запланированного срока.

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26 июля портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

Между тем мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал акцию протеста направленной против Грузии. По его словам, то, что российские граждане приехали в Грузию с туристическими целями, не является проблемой.

Как при этом отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, профинансированные США оппозиционеры Грузии выступают против России уже несколько лет, однако большая часть грузинского общества не настроена против россиян.

Недовольство некоторых жителей Грузии вызвало решение президента России Владимира Путина об отмене запрета на полеты российских авиаперевозчиков в Тбилиси с 10 мая 2023 года.

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