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Мэр Тбилиси счел протест из-за прибытия российского лайнера актом против Грузии
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Мэр Тбилиси счел протест из-за прибытия российского лайнера актом против Грузии

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал акцию протеста в Батуми против прибытия лайнера из РФ направленной против Грузии. Об этом он заявил в понедельник, 31 июля.

По словам политика, то, что российские граждане приехали в Грузию с туристическими целями, не является проблемой.

«Вы знаете, что годами можно было въезжать по суше, были прямые рейсы, также можно зайти на корабле, провести несколько часов, потратить деньги. Я вообще не вижу в этом проблемы. То, что мы видим, это лицемерие», — сказал Каладзе.

Он добавил, что туристы, в том числе российские, приезжают в Грузию «тратить деньги».

«Эти деньги идут в экономику Грузии. Собственно, то, что мы видим, этот протест направлен против Грузии, против экономики Грузии», — указал Каладзе, чьи слова приводит грузинский портал Tabula.

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26 июля портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Тогда отмечалось, что оппозиция сочла это обходом международных санкций, хотя власти страны заявили, что судно зарегистрировано на Сейшельских островах и ходит под флагом Палау, поэтому под санкции не подпадает.

Позднее, в ночь на 31 июля, около порта Батуми началась акция протеста против остановки этого лайнера в Грузии. Митинг сопровождался перепалками и столкновениями протестующих с полицией. Отмечалось, что что мобилизованная на местах полиция не позволяла протестующим прорваться в порт. По данным телеканала Batumelebi, два человека были задержаны полицией, одного из них выдворили за пределы порта.

Ранее недовольство некоторых жителей Грузии вызвало решение президента РФ Владимира Путина об отмене запрета на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию с 10 мая 2023 года.

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