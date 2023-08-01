В Грузии оценили протесты на фоне захода Astoria Grande в порт Батуми

В Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию, заявил в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.

«Антироссийские настроения вовсе не характерны для [грузинского] общества в целом, их практически нет. Достаточно сказать, что много россиян находится в Грузии, и всё это время, особенно последний год, ни одного инцидента не было», — сказал Мамрадзе.

Активность оппозиции он объясняет тем, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня предстает лидером оппозиции, «свято верит в то, что телекартинка правит миром». По словам Мамрадзе, сам экс-президент, говоря по-грузински, всего произносил слово «телекартинка» на русском языке.

«Его слова, сказанные в моем присутствии не раз: надо поставить на экран телевизора нужную телекартинку, а потом можно делать что угодно. И схема такая: несколько десятков человек <…>, и обязательно телекамеры — этого уже достаточно. Для таких случаев подготовлены лозунги, как правило, на английском языке. И люди устраивают дебош», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что правительство Грузии научилось работать в таких условиях и показывает кадры, снятые с отдаления, чтобы продемонстрировать, что число протестующих существенно ниже, чем показывают в телеэфирах в других странах.

27 июля в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande, находящийся под управлением турецкой компании Mirai Cruises. На борту находились граждане РФ, что вызвало недовольство оппозиции, поскольку, по их словам, лайнер может подпадать под международные санкции, а граждане РФ якобы нарушили грузинский закон «Об оккупации». В агентстве морского транспорта Грузии заявили, что компания-владелец судна зарегистрирована на Сейшельских островах и под санкции не попадает.

Тем не менее грузинская оппозиция провела акции протеста 17 и 31 июля, когда Astoria Grande повторно вошел в порт Батуми. По данным местных СМИ, автобус с российскими туристами закидали яйцами и бутылками. Местная полиция провела задержания наиболее активных участников акции.

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«Саакашвили свято верит, что телекартинка правит миром»