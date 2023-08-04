В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию из-за диалога с РФ

Западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Об этом 4 августа заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — уточнил он.

Гончар указал на то, что попытки экстерриториального применения нелегитимных санкций против РФ рассматриваются российской стороной как «вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами».

По его словам, решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами». Кроме того, это позволило содействовать гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси.

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобной «хамской провокации».

Накануне в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

Ранее, 31 июля, Astoria Grande с российскими туристами на борту покинул порт Батуми.

26 июля портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает.

Как при этом отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, профинансированные США оппозиционеры Грузии выступают против России уже несколько лет, однако большая часть грузинского общества не настроена против россиян.