Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Об этом 13 октября сообщили в Кремле.

Лидеры государств поприветствовали друг друга рукопожатием и сели за стол переговоров на фоне флагов Таджикистана и России.

«Ну вот видите: всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает, по линии безопасности вопросы решаются. Мы просто должны встретиться и констатировать, что всё идет по плану. И еще раз хочу поздравить вас с прошедшим Днем рождения», — передает слова Путина сайт Кремля.

Российский президент поблагодарил Рахмона за то, что он нашел время для встречи на полях саммита.

В ответ Рахмон отметил, что рад встрече с Путиным и указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником Таджикистана, а также остается ведущим торговым партнером. По словам Рахмона, между Москвой и Бишкеком расширяются культурные связи. Он также подчеркнул, что у взаимодействия стран есть хорошая позитивная динамика по всем направлениям.

«Сейчас готов обсудить с вами социальные перспективы взаимоотношений наших стран, а также международные и региональные вопросы», — отметил Рахмон.

Ранее, 5 октября, Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Он подчеркнул, что под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития.

22 мая сообщалось, что российско-таджикский товарооборот в прошлом году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд. В 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.