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Жаркий прием: зачем Сергей Лавров посетил Таджикистан

Глава МИД РФ рассказал о негласных попытках Запада открыть новый антироссийский «фронт» в Центральной Азии
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Россия остается для Таджикистана ведущим торговым партнером и вторым в сфере инвестиций, товарооборот между странами за прошлый год вырос на 18%. Москва и Душанбе активно взаимодействуют в военно-технической сфере. В частности, российская сторона продолжит оказывать помощь в модернизации армии республики. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своей двухдневной поездки в таджикскую столицу. Он встретился с главой МИД республики Сироджиддином Мухриддином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, посетил 201-ю российскую военную базу и прочитал лекцию студентам Российско-Таджикского (Славянского) университета. Подробнее о том, как прошел визит — в материале «Известий».

С «корабля» на базу

Самолет Сергея Лаврова приземлился в Таджикистане 5 июня около 18:00 по местному времени. Несмотря на то, что дело двигалось к закату, отметка на столбике термометра всё еще переваливала за 30°C. Впрочем, у главы российского МИДа не было времени на отдых — его ждали на 201-й российской военной базе — крупнейшей за пределами РФ. Туда он и отправился, без сопровождения журналистов.

— Мне достаточно подробно показали, как вы живете и служите, как оберегают ваше здоровье. Поздравляю с 80-летием вашей геройской, героической дивизии, — начал свое выступление министр, обращаясь к российским военнослужащим.

Глава российской дипломатии остановился на действиях, которые в последнее время предпринимает Запад в отношении Москвы после того, как «спустил с цепи» украинский режим. Как подчеркнул Лавров, они постоянно ищут дополнительные направления, на которых можно «раздражать» РФ, а также открывать новые «фронты». Причем одним из таких (пока негласно) объявлена Центральная Азия.

— В Афганистане происходят непростые события после бегства «коалиции», которая за 20 лет не сделала ничего для созидательного развития афганского государства и лишь оставила его в состоянии возросшей угрозы терроризма, резко возросших объемов наркотрафика. Оттуда он расползается по всему миру, — отметил Сергей Лавров.

Вместе с тем, «западники» хотят, чтобы Россия была частью того мирового сообщества, которое они могли бы эксплуатировать, как это было в колониальную эпоху, сказал министр, добавив, что РФ с этим «золотым миллиардом» «всё поняла». Сергей Лавров напомнил о новой концепции внешней политики России, в которой подчеркивается, что Европа выбрала путь конфронтации. Он констатировал, что нашей стране всё равно придется жить с ними бок о бок, «но если это война, то мы должны достичь своих целей».

— У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего. Никогда не хотели чужого. Все те, кто присоединялся к нашей стране со времен Российской империи, делали это добровольно, — заявил он.

При этом концепция предполагает приоритетность отношений со странами «мирового большинства». В этот список как раз-таки и входит Таджикистан, как и вся Центральная Азия, а также Белоруссия, Закавказье, Индия и Китай.

— Прообраз новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества — это ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Рассчитываем, что наши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС. Люди над этим работают. Есть специальный механизм консультаций. Продолжим работать и в ООН, — поделился глава МИД РФ.

Углубление отношений

Второй день в таджикской столице также порадовал хорошей и практически безоблачной, но все-таки непривычно жаркой для россиян погодой — к полудню температура на улице достигла 32°C. Плотное расписание министра не позволило насладиться ей в полной мере. С утра Сергей Лавров отправился на площадь Дусти (Дружбы), чтобы возложить цветы к памятнику Исмоилу Сомони, основателю таджикского государства, а после — на встречу со своим визави Сироджиддином Мухриддином в здании министерства иностранных дел. Главы МИД пожали друг другу руки на фоне флагов и удалились на переговоры тет-а-тет.

В своем вступительном слове Сергей Лавров отметил, что разделяет оценку Душанбе о качестве двусторонних отношений, стратегическом партнерстве и союзничестве. К тому же в Москве высоко оценили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Москву? чтобы принять участие в Параде Победы в этом году. Лавров напомнил, что его нынешний визит проходит в год 30-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а в 2022-м страны отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.

— С тех пор у нас создана прочная договорно-правовая база — более 200 межгосударственных и межправительственных соглашений. Есть прочные контакты между бизнесами двух стран. Более 70 российских регионов участвуют в развитии делового сотрудничества, — поделился Лавров.

Именно продолжение плотного двустороннего сотрудничества в различных сферах и стало основной темой переговоров. В частности, Лавров сделал акцент на торгово-экономическом взаимодействии между странами, заявив, что товарооборот за 2022 год вырос на 18%.

— Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана. Около четверти товарооборота республики приходится на нашу страну. Россия также остается второй по объему инвестиций, — рассказал министр на пресс-конференции, а также сообщил, что пригласил своего коллегу с ответным визитом в Москву.

Помимо этого, стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере миграции и региональной безопасности. При этом глава МИД РФ остановился на ситуации в Афганистане, а именно на росте террористических группировок в северо-восточных регионах страны. Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие Москвы и Душанбе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком.

Глава МИД России рассказал журналистам, что во время переговоров обсуждалось и выполнение договоренностей в сфере военного и военно-технического сотрудничества, в том числе и реализация программы модернизации вооруженных сил Таджикистана.

— Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы, — пообещал он.

После достаточно лаконичного выступления перед журналистами Сергей Лавров отправился во Дворец наций, где его принял таджикский лидер. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин, российско-таджикские отношения остаются на высоком уровне.

— В целом антироссийские санкции не оказали влияния на отношения между двумя странами. Если говорить о давлении на Таджикистан, то Душанбе проводит осторожный внешнеполитический курс, развивая сотрудничество с Москвой, дистанцируясь от темы украинского кризиса. Оба государства активно взаимодействуют в области экономики и энергетики, а также военного-политического и культурно-гуманитарного сотрудничества, — заметил он.

Студенческий вопрос

Финальной точкой двухдневного визита в Душанбе стало посещение Российско-Таджикского (Славянского) университета, где глава российской дипломатии прочитал лекцию студентам. На входе министра встречали учащиеся в национальных костюмах. Примечательно, что это выступление прошло в день рождения поэта Александра Пушкина. В эту дату также отмечается День русского языка.

Лавров отметил, что в Таджикистане продолжают открываться филиалы российских вузов, ведется отбор кандидатов по квотам правительства РФ.

— Успешно реализуется проект по направлению в вашу страну педагогов «Русский учитель за рубежом» из разных субъектов России. Сейчас в школах республики преподают 74 российских учителя, — отметил он.

Кроме того, глава МИД РФ рассказал студентам о нынешней внешнеполитической ситуации, особенно о «коллективном Западе», указав на целенаправленные попытки по гуманитарному и военному проникновению в Центральную Азию. Также он вновь остановился на афганской тематике, заявив, что сейчас выстраивание рабочего диалога с движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отвечает интересам безопасности, экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения.

Как напомнил эксперт РУДН Максим Никулин, военно-политическое сотрудничество Москвы и Душанбе развиваются активно. К примеру, в апреле прошли совместные учения в Хатлонской области рядом с Афганистаном.

— Таджикистан граничит с Афганистаном, ситуация в котором, несмотря на победу талибов, далека от стабильной. Кроме того, Таджикистан — перспективный член ЕАЭС. В-третьих, у Таджикистана нерешенный пограничный вопрос с Киргизией. В-четвертых, Душанбе сталкивается с протестами в Горно-Бадахшанской автономной области, которые могут стать источником внутренней нестабильности, — рассказал он.

Все это обуславливает важность поддержания и дальнейшего развития и так достаточно близких российско-таджикских отношений, заключил Максим Никулин.

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