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Эксперт объяснил рост товарооборота Таджикистана и России в 2022 году

Эксперт Данильцев: в этом году рост товарооборота Таджикистана и России продолжится
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Резкий рост товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2022 году был связан с тем, что российские предприятия искали альтернативы поставщиков и покупателей в связи с введенными в отношении РФ санкциями, и обращали внимание на входящие в СНГ страны, объяснил в беседе с «Известиями» директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его мнению, в 2023-м товарооборот продолжит увеличиваться.

Ранее в этот день начальник управления стран СНГ МИД Таджикистана Ахмад Саидмуродзода заявил, что российско-таджикский товарооборот в прошлом году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд, сообщило агентство «Интерфакс». При этом он отметил, что в 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.

«Думаю, что такой резкий рост, конечно, был вызван тем, что российские предприятия искали альтернативы поставщиков и покупателей в связи с введением санкций. Естественно, что обратили внимание на государства, которые входят в СНГ, и с которыми есть соглашения о свободной торговле. Естественно, что в этом году, я так полагаю, рост продолжится, потому что Таджикистан — это наш давний известный партер. Он (рост. — Ред.), конечно, будет не таким бурным, но торговля будет расширяться», — сказал Данильцев.

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Говоря об увеличении поставок, он в том числе отметил продовольствие, сырье, поставляющиеся между странами, и добавил, что со стороны России будет поступать оборудование, транспортные средства.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что за I квартал 2023 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 24,5% — до $51,9 млрд. Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, комментируя такой показатель, объяснила «Известиям», что обе страны активно развивают торговые и экономические отношения в рамках сотрудничества и подписанных соглашений. Кроме того, по ее словам, имеется устойчивый спрос на российские товары в Китае и на китайские товары в России, а также продолжается рост инвестиций и развитие проектов совместного предпринимательства между двумя странами.

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