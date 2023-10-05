Путин отметил вклад Рахмона в укрепление связей между РФ и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг, 5 октября, на сайте президента Таджикистана.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также укрепление взаимовыгодных отношений в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС», — обратился Путин к Рахмону.

Президент РФ отметил, что своей деятельностью таджикский лидер заслужил уважение соотечественников и высокую репутацию за рубежом. Под руководством Рахмона Таджикистан уверенно идет по пути экономического и социального развития, добавил Путин.

«Буду рад продолжить наш конструктивный диалог и тесное сотрудничество по направлению актуальных вопросов российско-таджикистанских отношений», — говорится в телеграмме.

5 октября Эмомали Рахмону исполняется 71 год.

22 мая стало известно, что российско-таджикский товарооборот в прошлом году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд. Уточнялось, что в 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.