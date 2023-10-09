После атаки палестинского исламистского движения ХАМАС четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле. Об этом 9 октября «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Израиле.

«Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах — как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — сообщила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова.

По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует.

К этому моменту консульский отдел посольства России поддерживает связь с родственниками пропавших людей и оказывает им необходимое содействие. В ведомстве отметили, что прилагают все усилия, чтобы выяснить, где находятся пропавшие. Обращения и звонки в консульстве принимают круглосуточно, а также помогают находящимся в Израиле туристам.

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) прорабатывает эвакуационные мероприятия для граждан России, которые к этому моменту находятся в Израиле. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в настоящее время нет информации о пострадавших в Палестине или Израиле гражданах России. По его словам, на территории Палестинской национальной администрации проживает несколько тысяч россиян.

До этого, 8 октября, сообщалось, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Затем Галант объявил, что боевики Палестины развязали войну, и заявил, что Израиль начинает операцию «Железные мечи», первый этап которой к этому моменту завершен. Обстрелы сектора Газа со стороны армии Израиля (ЦАХАЛ) продолжились 8 и 9 октября.

Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил движению ХАМАС жестким ответом, который изменит Ближний Восток.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и разделить Иерусалим.