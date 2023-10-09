Нетаньяху пригрозил движению ХАМАС жестким ответом Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны 9 октября заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Его слова приводит сайт канцелярии.

Премьер подчеркнул, что «то, что испытает ХАМАС, будет трудным и ужасным».

«Государство (Израиль. — Ред.) не оставит камня на камне, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что страна находится в разгаре военной кампании. По его словам, трудные дни еще впереди. Он также поблагодарил руководство южных регионов за проявленную силу.

Ранее в этот день израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения. По заявлению министра обороны Израиля Йоава Галанта, в секторе Газа начали полную блокаду.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже министр обороны Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.