Песков заявил об отсутствии данных о пострадавших в Израиле и Палестине россиянах

В Кремле в настоящее время нет информации о пострадавших в Палестине или Израиле гражданах России. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», — сказал Песков на брифинге.

Российские дипломаты находятся в контакте с властями Палестины, поскольку несколько тысяч граждан РФ проживают на этой территории, отметил он.

«Несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестинской национальной администрации. Нужно понять, есть ли те, кто нуждается в помощи, поэтому сейчас предпринимаются очень энергичные усилия», — указал официальный представитель Кремля.

Днем ранее сообщалось, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.