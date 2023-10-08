Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Армия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы
Мир
Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Общество
Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены на 9 октября
Мир
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле
Сюжет:

Россияне начали обращаться в посольство РФ в Палестине с запросом об эвакуации

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Об этом «Известиям» 8 октября рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова.

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия», — рассказала Зарипова.

Восточный расчет: Израиль объявил о войне с ХАМАС
Что спровоцировало нападение Палестины и есть ли риски отставки правительства Нетаньяху

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадало в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300.

В секторе Газа, по данным СМИ, погибли более 250 человек и еще более 1,7 тыс. человек ранены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023