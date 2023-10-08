Россияне начали обращаться в посольство РФ в Палестине с запросом об эвакуации

В представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Об этом «Известиям» 8 октября рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова.

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия», — рассказала Зарипова.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадало в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300.

В секторе Газа, по данным СМИ, погибли более 250 человек и еще более 1,7 тыс. человек ранены.