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МИД РФ прорабатывает эвакуационные мероприятия в Израиле для граждан России

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России занимается проработкой эвакуационных мероприятий в Израиле для российских граждан. Об этом 9 октября сообщил МИД РФ в своем Telegram.

«ДСКЦ МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в настоящее время нет информации о пострадавших в Палестине или Израиле гражданах России. По его словам, на территории Палестинской национальной администрации проживает несколько тысяч сограждан.

Тогда же посольство России в Тель-Авиве сообщило, что не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле. Также отмечалось, что консульский отдел посольства круглосуточно оказывает помощь и содействие находящимся в Израиле туристам и адресно работает с обращениями граждан.

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8 октября сообщалось, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

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