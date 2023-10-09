Посольство РФ отвергло наличие информации о пропавших без вести в Израиле россиянах
Посольство России не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести в Израиле. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«По состоянию на 9.00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», —отмечается в сообщении российского ведомства.
7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».
Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.
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