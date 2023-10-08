СМИ сообщили об убийстве футболиста Асулина боевиками ХАМАС

Боевики ХАМАС убили известного израильского футболиста Лиора Асулина. Об этом 8 октября сообщает портал Ynet.

По информации СМИ, спортсмен погиб 7 октября недалеко от границы с сектором Газа. Он присутствовал на музыкальном фестивале Nature Party, на участников которого напали палестинские боевики. Отмечается, что на мероприятии Асулин праздновал свой 43-й день рождения.

За свою карьеру футболист играл за клубы «Бней Йегуду», «Бейтар» и другие. В 2017 году спортсмен завершил профессиональную карьеру.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2000 пострадали.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». Позднее Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».