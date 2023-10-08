«Известия» показали разбор завалов в Тель-Авиве после падения ракеты

Улицу в Тель-Авиве, где вечером 7 октября упала ракета, перекрыли. Сейчас там разбирают завалы с помощью спецтехники. Об этом 8 октября с места событий рассказала корреспондент «Известий» Анна Сандлер.

«Эта ночь прошла достаточно спокойно, не было слышно сирен. Не было нужды идти в бомбоубежище», — рассказала корреспондент.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Число погибших после нападения палестинской группировки «ХАМАС» на Израиль превысило 400, более 2 тыс. человек ранены.